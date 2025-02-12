Зеленський про "рідкісноземи": важливо захистити, щоб не дісталось безкоштовно росіянам
Території України важливо захистити від росіян не лише з погляду безпеки, але й у фінансовому плані. В іншому випадку важливі копалини, зокрема "рідкісноземи", дістануть росіянам безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Guardian.
"Я вважаю, це повинно бути взаємовигідно. Те, що відбувається зараз - це не вигідно. Те, що Путін захоплює наші території і він просто безкоштовно отримує безцінні корисні копалини на тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо, як вони знищували можливості видобутку і переробки, вони знищували, розпилювали цілі заводи, затоплювали шахти. Це і екологічна катастрофа, але передусім це те, що належить українському народу", - зазначив він.
Зеленський вважає, що Україну потрібно захистити, бо "далі ще складніше", оскільки у центральній частині країни знаходяться поклади дороговартісних копалин і рідкісноземельних металів. Йдеться про об'єми титану, урану, марганцю тощо
"Наприклад, в кримському напрямку у нас є сьогодні всередині нашої держави території, яку ми контролюємо, є видобуток і газу, і нафти, але у нас є шельф в Чорному морі, і сьогодні він під окупацією. Це гроші, це наша земля і це великі гроші. Сьогодні це під окупацією. Це для нас дуже дорого", - наголосив президент.
Зеленський додав, що Україна захищає свої цінності і безпеку інших партнерів, але також йдеться про контроль над копалинами. Це дасть можливість іншим країнам інвестувати, розробляти, видобувати та переробляти. На думку глави держави, це буде вигідно як для України, так і для американських компаній.
"Ми почали показувати предметно, що у нас є. Так, для медіа без засекречених об'єктів, але вони дуже серйозні. Як приклад щодо урану або титану ми найбільші як мінімум в Європі в таких напрямках. Це важливо захистити, щоб це не дісталось безкоштовно рускім або не дісталось іншим, кому можуть віддати рускіє - Ірану або Північні Кореї можуть віддати за борги, за якусь підтримку, Китаю тощо. Ми не готові просто так це віддавати", - заявив Зеленський.
Копалини в обмін на допомогу
Нещодавно президент США Дональд Трамп зацікавився українськими рідкісноземельними металами та іншими важливими корисними копалинами. Він допустив угоду, в рамках якої США отримуватимуть рідкісноземельні метали та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю заяву Трампа, заявив, що Україна відкрита до пропозицій США. Також в Офісі президента наголошували, що пункт про український видобуток є в плані перемоги України.
Також Зеленський заявляв, що потрібно захистити центральну частину України, багато на важливі мінерали та метали.
Нагадаємо, що рідкісноземельні метали - це група з 17 металів, які зустрічаються в природі в невеликих кількостях. В Україні є поклади графіту, урану, титану і літію, які є стратегічно цінними. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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