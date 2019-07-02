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РФ заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Новости » Политика    02.07.2019 - 18:25
РФ заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год
Иллюстративное фото (facebook.com eucouncil)

В бюджет организации поступило около 33 млн евро

Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом заявил пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как известно, российская делегация не выплачивала взносы в бюджет Совета Европы с 2016 года и внесла деньги спустя три года.

"Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещало сделать российское правительство", - пояснил Хольтген, добавив, что это выплата по всему году.

Также он уточнил, что в бюджет организации поступило около 33 млн евро.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европыприняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ. 

В свою очередь маршал сената Польши Станислав Карчевский заявил, что семь стран, среди которых Украина и Польша, готовят совместную резолюцию по решению о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Совместную декларацию по решению о возвращении российской делегации в ПАСЕ готовят Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Он добавил, что в ближайшее время представители этих стран обсудят дальнейшие совместные шаги.

Вчера стало известно, что представители Швеции в ПАСЕ присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против возвращения России.

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