ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семь стран готовят резолюцию по решению ПАСЕ

Новости » Политика    30.06.2019 - 18:53
Семь стран готовят резолюцию по решению ПАСЕ
Фото: Станислав Карчевский (newspix.pl)

Страны в ближайшее время обсудят совместные шаги

Маршал сената Польши Станислав Карчевский заявил, что семь стран, среди которых Украина и Польша, готовят совместную резолюцию по решению о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам Карчевського, совместную декларацию по решению о возвращении российской делегации в ПАСЕ готовят Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Он добавил, что в ближайшее время представители этих стран обсудят дальнейшие совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, это будет сделать очень трудно. Зато мы говорили о проведении совместной встречи как можно быстрее", - рассказал он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Канады выразило беспокойство из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении права голоса российской делегации. В ведомстве отметили, что Россия не выполнила условия для возвращения в состав организации.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что возвращение России в ПАСЕ не дает оснований надеяться на то, что Москва прекратит нарушать международное право и вести агрессивную политику в отношении Украины.

Возвращение России в ПАСЕ не связано с освобождением моряков, - Путин Трамп и Путин обсудили Украину на саммите G20
Новости Украины ПАСЕУкраинаПольшарезолюция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь