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У США представили проект резолюції із засудженням повернення РФ в ПАРЄ

Новини » Політика    03.07.2019 - 21:12
У США представили проект резолюції із засудженням повернення РФ в ПАРЄ
Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

У Конгресі пропонують накласти додаткові санкції щодо РФ

Група підтримки України в Конгресі США представила проект двопартійної резолюції Палати представників з засудженням рішення ПАРЄ про відновлення права голосу Росії в організації. Про це йдеться на сайті групи.

У тесті резолюції йдеться, що "рішення Ради Європи в повній мірі відновити право голосу Росії і її диктатора Володимира Путіна викликає глибоке занепокоєння".

В Конгресі пропонують накласти додаткові санкції на Росію, "якщо на першу річницю агресії РФ у Керченській протоці українські кораблі та моряки досі будуть перебувати під вартою".

Також наголошується, що "Росію обгрунтовано виключили з Ради Європи після її порушення суверенітету в Криму. Російські сили не тільки залишилися в Криму, Росія продовжила вести смертоносну війну в українському регіоні Донбасі, і вести дестабілізуючу інформаційну кампанію в усьому світі з метою підриву демократичних інститутів".

Крім того, текст резолюції, крім засудження рішення Ради Європи, містить заклик до США продовжувати накладати санкції на Росію.

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

У свою чергу маршал сенату Польщі Станіслав Карчевський заявив, що сім країн, серед яких Україна і Польща готують спільну резолюцію з рішенням про повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Спільну декларацію з рішенням про повернення російської делегації в ПАРЄ готують Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина і Грузія. Він додав, що найближчим часом представники цих країн обговорять подальші спільні кроки.

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