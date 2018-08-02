В США представили новый пакет санкций против России

Законопроект внесен представителями Демократической и Республиканской партии

В Соединенных Штатах сенаторы сегодня, 2 августа, представили новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что члены Сената Конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение новый пакет санкций в отношении России.

Законопроект предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику. В частности, проект содержит предложения ввести новые меры против политических деятелей России, крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в национальную энергетику.

По словам одного из авторов законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, действующие санкции "не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы" в США.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец, глава комитета Сената по внешним делам Боб Коркер заявил, что Соединенные Штаты одобрят новые санкции против России еще до проведения в США промежуточных выборов в Конгресс, намеченых на ноябрь.

24 июля сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили, что работают над всеобъемлющим законодательством, которое усилит санкционное давление на Россию и укрепит потенциал правительства Соединенных Штатов.