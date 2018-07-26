В Сенате США обещают новые санкции против России до ноября

Сенаторы обсудят влияние Соединенных Штатов через санкции на различные секторы экономики РФ

Американский сенатор-республиканец, глава комитета Сената по внешним делам Боб Коркер уверен, что Соединенные Штаты одобрят новые санкции против России еще до проведения в США промежуточных выборов в Конгресс, намеченых на ноябрь. Об этом он сообщил журналистам, передает Bloomberg.

Коркер считает, что на запланированных в Конгрессе слушаниях по введению санкций против РФ будет принята соответствующая норма.

"Я уверен, что что-то будет принято в ближайшие пару месяцев... если говорить о выборах, то это (введение санкций, ред.), вероятно, должно произойти до первого вторника ноября", - сказал Коркер.

Отметим, на 6 ноября назначены выборы в конгресс США.

Коркер также добавил, что на слушаниях по антироссийских санкциях в комитете по внешним делам Сената обсудят возможное влияние США через санкции на различные секторы экономики России и попытаются помочь американским властям "подобрать подходы к суверенному долгу и другим сферам" российской экономики.

Напомним, 24 июля сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили, что работают над всеобъемлющим законодательством, которое усилит санкционное давление на Россию и укрепит потенциал правительства Соединенных Штатов.