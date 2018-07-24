В Сенате США анонсировали законопроект об ужесточении санкций против России

Помимо усиления санкций новый закон должен "укрепить потенциал правительства США"

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес во вторник, 24 июля, объявили, что работают над всеобъемлющим законодательством, которое усилит санкционное давление на Россию и укрепит потенциал правительства Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета иностранных дел Сената.

"Мы полны решимости обеспечить активную роль Конгресса как в противостоянии российской агрессии, так и в обеспечении того, чтобы исполнительная власть предпринимала необходимые шаги для защиты США и наших союзников", - говорится в заявлении сенаторов.

Они отметили, что в связи с этим в ближайшие дни будет представлен всеобъемлющий законопроект по введению обязательных санкций в рамках закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).

"В то же время будут введены дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", - сообщили сенаторы.

Они также добавили, что "подобно Владимиру Путину, который четко заявил о своем намерении бросить вызов американской власти", США должны ясно дать понять, что будут защищать свою нацию и препятствовать России в "размывании западной демократии".

Грэм и Менендес надеются, что в ближайшие дни "в поддержку этой важной инициативы" к ним будут присоединяться все больше коллег из обеих партий.

Напомним, ранее два сенатора-республиканца Линдси Грэм и Марк Рубио предложили разработать новые санкции против Российской Федерации до новой встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.