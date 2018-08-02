У США представили новий пакет санкцій проти Росії

Законопроект внесений представниками Демократичної та Республіканської партії

У Сполучених Штатах сенатори сьогодні, 2 серпня, представили новий пакет антиросійських санкцій. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що члени Сенату Конгресу США від Демократичної та Республіканської партій внесли на розгляд новий пакет санкцій відносно Росії.

Законопроект передбачає як персональні санкції, так і обмеження на інвестиції в енергетику. Зокрема, проект містить пропозиції запровадити нові заходи проти політичних діячів Росії, великих бізнесменів, а також обмеження на інвестиції в національну енергетику.

За словами одного з авторів законопроекту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, чинні санкції "не змогли запобігти втручанню Росії у прийдешні в 2018 році проміжні вибори" в США.

Нагадаємо, раніше американський сенатор-республіканець, голова комітету Сенату з зовнішніх справ Боб Коркер заявив, що Сполучені Штати схвалять нові санкції проти Росії ще до проведення в США проміжних виборів у Конгрес, намеченых на листопад.

24 липня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем і його колега-демократ Боб Менендес оголосили, що працюють над всеосяжним законодавством, яке посилить санкційний тиск на Росію і зміцнить потенціал уряду Сполучених Штатів.