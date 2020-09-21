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В США предстанет перед судом отправитель посылки с ядом для Трампа

Автор: РБК-Украина

Женщина, которая, как полагает следствие, отправила посылку с ядовитым веществом президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, предстанет перед судом. Заседание назначено в суде города Баффало штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

По его данным, женщине будут предъявлены обвинения в суде во второй половине дня в понедельник, 21 сентября, но их характер не уточняется.

Также пока не сообщается, является ли она гражданкой Канады.

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Напомним, 20 сентября на канадско-американской границе пограничники задержали женщину, которая отправила посылку с ядом Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней оказался смертельный яд рицин. Опасную посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом.

После обнаружения подозрительной посылки были проведены два теста, которые подтвердили содержание в ней рицина.

Отметим, что это не первый случай, когда американского президента пытаются отравить с помощью рицина, один из случаев произошел в 2018 году.

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