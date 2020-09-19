Трампу прислали пакет с ядом, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу на этой неделе прислали пакет с ядовитым веществом - рицином. Однако пакет не дошел до адресата, его перехватили правоохранители.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Чтобы подтвердить присутствие яда в посылке, провели два теста. Как пояснили в CNN, всю почту для Белого дома проверяют на удаленном объекте, перед тем как отправить в администрацию Трампа.

Сейчас это дело ведут Федеральное бюро расследований и Секретная служба.

Отметим, рицин - это высокотоксичное вещество, которое часто используют террористы. Яд можно использовать в виде порошка, гранул, пара или кислоты.

При попадании в организм яд вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, после которых идет отказ печени, селезенки и почек, а дальше смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Напомним, уже не впервые американского президента пытаются отравить с помощью рицина, один из случаев произошел в 2018 году.