У США постане перед судом відправник посилки з отрутою для Трампа

Жінка, яка, як вважає слідство, відправила посилку з отруйною речовиною президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, постане перед судом. Засідання призначено в суді міста Баффало штату Нью-Йорк.
Про це повідомляє канадський телеканал CTV.
За його даними, жінці будуть пред'явлені звинувачення в суді у другій половині дня в понеділок, 21 вересня, але їх характер не уточнюється.
Також поки не повідомляється, вона є громадянкою Канади.
Нагадаємо, 20 вересня на канадсько-американському кордоні прикордонники затримали жінку, яка відправила посилку з отрутою Дональду Трампу.
Раніше стало відомо, що в США перехопили посилку, адресовану президенту США Дональду Трампу. В ній виявився смертельна отрута рицин. Небезпечну посилку виявили до того, як вона потрапила в Білий дім.
Після виявлення підозрілої посилки були проведені два тести, які підтвердили вміст у ній рицину.
Зазначимо, що це не перший випадок, коли американського президента намагаються отруїти з допомогою рицину, один з випадків стався у 2018 році.