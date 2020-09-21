У США постане перед судом відправник посилки з отрутою для Трампа

Жінка, яка, як вважає слідство, відправила посилку з отруйною речовиною президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, постане перед судом. Засідання призначено в суді міста Баффало штату Нью-Йорк.

Про це повідомляє канадський телеканал CTV.

За його даними, жінці будуть пред'явлені звинувачення в суді у другій половині дня в понеділок, 21 вересня, але їх характер не уточнюється.

Також поки не повідомляється, вона є громадянкою Канади.

Нагадаємо, 20 вересня на канадсько-американському кордоні прикордонники затримали жінку, яка відправила посилку з отрутою Дональду Трампу.

Раніше стало відомо, що в США перехопили посилку, адресовану президенту США Дональду Трампу. В ній виявився смертельна отрута рицин. Небезпечну посилку виявили до того, як вона потрапила в Білий дім.

Після виявлення підозрілої посилки були проведені два тести, які підтвердили вміст у ній рицину.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли американського президента намагаються отруїти з допомогою рицину, один з випадків стався у 2018 році.