ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Американские пограничники задержали отправителя посылки с ядом для Трампа

США, Понедельник 21 сентября 2020 01:31
Американские пограничники задержали отправителя посылки с ядом для Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Американские пограничники задержали мужчину, который отправил ядовитую посылку президенту США Дональду Трампу. Он был задержан при попытке въезда в США из Канады.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция пока не раскрывает личность злоумышленника. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней оказалась смертельный яд рицин. Опасную посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом.

Почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденции президента. После обнаружения подозрительной посылки было проведено два теста, которые подтвердили содержание в ней рицина.

Напомним, уже не впервые американского президента пытаются отравить с помощью рицина, один из случаев произошел в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году в Министерство обороны США неизвестные отправили две посылки, содержащих высокотоксичное вещество рицин.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Дональд Трамппосылка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь