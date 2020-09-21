Американские пограничники задержали отправителя посылки с ядом для Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Американские пограничники задержали мужчину, который отправил ядовитую посылку президенту США Дональду Трампу. Он был задержан при попытке въезда в США из Канады.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция пока не раскрывает личность злоумышленника. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней оказалась смертельный яд рицин. Опасную посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом.

Почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденции президента. После обнаружения подозрительной посылки было проведено два теста, которые подтвердили содержание в ней рицина.

Напомним, уже не впервые американского президента пытаются отравить с помощью рицина, один из случаев произошел в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году в Министерство обороны США неизвестные отправили две посылки, содержащих высокотоксичное вещество рицин.