США предостерегли Германию от попыток обойти санкции против Ирана

Решение возобновить санкции США против Ирана - это следствие принятых американским конгрессом законов

Десять сенаторов-республиканцев направили письма в посольства Германии, Франции и Великобритании в Соединенных Штатах Америки (США) с предостережением по поводу намерений Парижа, Лондона и Берлина присоединиться к санкциям Вашингтона против Ирана. Об этом сообщает новостной портал t-online.de со ссылкой на письмо, полученное посольством Германии в США.

В частности, в письме подчеркивается, что решение возобновить санкции США против Ирана не просто исполнительный указ президента США, но и следствие принятых конгрессом США федеральных законов, то есть взвешенное и обдуманное политическое решение.

This week, I lead efforts to send a letter to the ambassadors of the EU3 –Britain, France, and Germany – calling on their governments to deepen Transatlantic cooperation against Iran & warning against efforts to evade US sanctions. --> https://t.co/iaeu8LHqUV pic.twitter.com/vBiRzJ2xDy — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) July 27, 2018

"Эти законы были приняты конгрессом, подписаны президентом США Бараком Обамой и возобновлены президентом США Дональдом Трампом", - отмечают американские законодатели.

Кроме того, в письме отмечается, что любая попытка уклониться от санкций или подорвать их может привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США.

Как известно, в начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о возобновлении санкций в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.

После объявления Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе Иран заявил о намерении возобновить обогащение урана.

В свою очередь Иран подал иск в Международный суд ООН против Соединенных Штатов Америки из-за возобновления ими санкций против Тегерана.