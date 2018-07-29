США застерегли Німеччину від спроб обійти санкції проти Ірану

Рішення відновити санкції США проти Ірану - це наслідок прийнятих американським конгресом законів

Десять сенаторів-республіканців направили листи до посольств Німеччини, Франції і Великобританії в Сполучених Штатах Америки (США) із застереженням з приводу намірів Парижа, Лондона і Берліна приєднатися до санкцій Вашингтона проти Ірану. Про це повідомляє новинний портал t-online.de з посиланням на лист, отриманий посольством Німеччини в США.

Зокрема, в листі наголошується, що рішення відновити санкції США проти Ірану не просто виконавчий указ президента США, але і наслідок прийнятих конгресом США федеральних законів, тобто зважене і обдумане політичне рішення.

This week, I lead efforts to send a letter to the ambassadors of the EU3 –Britain, France, and Germany – calling on their governments to deepen Transatlantic cooperation against Iran & warning against efforts to evade US sanctions. --> https://t.co/iaeu8LHqUV pic.twitter.com/vBiRzJ2xDy — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) July 27, 2018

"Ці закони були прийняті конгресом, підписані президентом США Бараком Обамою і відновлені президентом США Дональдом Трампом", - зазначають американські законодавці.

Крім того, в листі наголошується, що будь-яка спроба ухилитися від санкцій або підірвати їх може призвести до дій з боку конгресу у співпраці з урядом США.

Як відомо, на початку травня Трамп оголосив про вихід США із Спільного всеосяжного плану дій - ядерної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном і "шісткою" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція та Німеччина), а також про відновлення санкцій відносно Тегерана, так і проти країн, які розвивають торговельно-економічні відносини з Іраном.

Після оголошення Трампа про вихід з угоди щодо ядерної програми Іран заявив про намір відновити збагачення урану.

У свою чергу Іран подав позов у Міжнародний суд ООН проти Сполучених Штатів Америки через відновлення ними санкцій проти Тегерана.