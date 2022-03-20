США предложили Турции передать Украине российский ЗРК С-400, - Reuters

США обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Неофициальные переговоры прошли в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Турецкие власти пока не прокомментировали эту информацию. Эксперты считают, что Анкара наверняка отвергнет предложение США.

По данным трех источников издания, в феврале США неофициально предложили Турции отправить ЗРК С-400 Украине, чтобы помочь ей бороться с российской авиацией. Этот вопрос также затрагивался в начале марта, во время визита заместителя госсекретаря Венди Шерман в Анкару.

Напомним, в конце прошлого года президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах закупить у России вторую партию ЗРК С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

Отметим, 16 марта текущего года правительство Словакии дало предварительное согласие на передачу Украине ЗРК С-300 советского производства.

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