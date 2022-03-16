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Словакия готова отдать Украине системы С-300, – CNN

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 21:52
Словакия готова отдать Украине системы С-300, – CNN Фото: Пусковая установка С-300 (altyn73.livejournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине систем противовоздушной обороны С-300. Они усилят защиту от авиаударов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Словакия вместе с Болгарией и Грецией образуют тройку стран-членов НАТО, где на вооружении остаются системы С-300. Официальная Братислава готова избавиться от них в пользу Украины, если альянс немедленно заменит упущенный потенциал.

Вероятнее всего, Словакия получит взамен зенитно-ракетные комплексы Patriot. Нидерланды и Германия уже заявили о направлении этих ЗРК на словацкую территорию. Однако проблемой остается длительная интеграция Patriot в существующую систему словацкого ПВО.

Отметим, что системы С-300 были разработаны в 70-х в СССР, а сейчас их используют и Украина, и Россия. В зависимости от модификации дальность работы системы составляет 150-300 км.

Напомним, что Джо Байден заявил о поставках в Украину военного оборудования с системами ПВО, противотанковыми комплексами и другим вооружением.

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