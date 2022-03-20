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США запропонували Туреччині передати Україні російський ЗРК С-400, - Reuters

Фото: ЗРК С-400 "Тріумф" (doblest club)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф". Неофіційні переговори пройшли минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними трьох джерел видання, в лютому США неофіційно запропонували Туреччині відправити ЗРК С-400 Україні, щоб допомогти їй боротися з російською авіацією. Це питання також порушувалося на початку березня, під час візиту заступника держсекретаря Венді Шерман в Анкару.

Турецька влада поки не прокоментувала цю інформацію. Експерти вважають, що Анкара напевно відкине пропозицію США.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про плани закупити у Росії другу партію ЗРК С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США.

Зазначимо, 16 березня поточного року уряд Словаччини дав попередню згоду на передачу Україні ЗРК С - 300 радянського виробництва.

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