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Турция планирует закупить еще больше российских ракет, несмотря на санкции

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Турция, Понедельник 27 сентября 2021 01:33
Турция планирует закупить еще больше российских ракет, несмотря на санкции Фото: Тайип Эрдоган, президент Турции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Турция намерена закупить у России вторую партию систем противоракетной обороны С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью на CBS News Эрдоган заявил, что в будущем никто не сможет указывать, какие системы защиты получает Турция.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос о том, какие системы защиты мы приобретаем, в какой стране и на каком уровне... Никто не может этому помешать. Мы единственные, кто принимает такие решения", - заявил Эрдоган.

Отметим, что декабре после приобретения Турцией первой партии С-400, США ввели частичные санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и еще трех других сотрудников.

Напомним, что в США пригрозили Турции санкциями, если она продолжит закупать оружие и технику у России. Также Турция может лишиться шанса совместного производства и продаж истребителя F-35.

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Турция Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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