США предложили снять все санкции против Ирана, - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что во время его пребывания в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН официальные лица США предложили снять все санкции против Ирана в обмен на переговоры, но Тегеран отказался. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Рухани, встреча с официальными лицами США произошла по настоянию Германии, Великобритании и Франции. Президент Ирана был готов к переговорам, но не в атмосфере санкций и давления.

"Это было для обсуждения, какие санкции будут отменены, и они (Соединенные Штаты - ред.) четко заявили, что мы отменим все санкции. Это действие было неприемлемым в атмосфере санкций и токсичной атмосферы максимального давления. Даже если мы хотим вести переговоры с американцами в рамках 5+1, нельзя предсказать, каким будет конец и результат этих переговоров", - заявил Рухани.

Напомним, во время своего выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление против Ирана.

Также сообщалось, что президенты США и Ирана отказались от личной встречи во время Генеральной ассамблеи ООН.