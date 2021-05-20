UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США предложили еще одну страну для встречи Путина и Байдена

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин планируют встретиться в ближайшие недели. Их встреча может пройти в Исландии.

Об этом заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV госсекретарь США Энтони Блинкен.

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен.

Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава Госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".

Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы.

Ранее у Путина заявляли, что формат встречи с Байденом определят эпидемиологи.

Напомним, в Кремле рассказали, что будут обсуждать президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече. Они будут говорить о двусторонних отношениях РФ и США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байден