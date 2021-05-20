В США предложили еще одну страну для встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин планируют встретиться в ближайшие недели. Их встреча может пройти в Исландии.
Об этом заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV госсекретарь США Энтони Блинкен.
Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".
"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен.
Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава Госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".
Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы.
Ранее у Путина заявляли, что формат встречи с Байденом определят эпидемиологи.
Напомним, в Кремле рассказали, что будут обсуждать президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече. Они будут говорить о двусторонних отношениях РФ и США.