У США запропонували ще одну країну для зустрічі Путіна та Байдена

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін планують зустрітись найближчими тижнями. Їхня зустріч може пройти в Ісландії.
Про це заявив в інтерв'ю ісландській державній телерадіокомпанії RUV держсекретар США Ентоні Блінкен.
Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".
"Цілком імовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями", - заявив Блінкен.
Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду опікуватися, коли повернуся додому".
Раніше повідомлялось, що зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.
Раніше у Путіна заявляли, що формат зустрічі з Байденом визначать епідеміологи.
Нагадаємо, у Кремлі розповіли, що обговорюватимуть президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін на зустрічі. Вони говоритимуть про двосторонні відносини РФ і США.