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У США запропонували ще одну країну для зустрічі Путіна та Байдена

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін планують зустрітись найближчими тижнями. Їхня зустріч може пройти в Ісландії.

Про це заявив в інтерв'ю ісландській державній телерадіокомпанії RUV держсекретар США Ентоні Блінкен.

Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".

"Цілком імовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями", - заявив Блінкен.

Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду опікуватися, коли повернуся додому".

Раніше повідомлялось, що зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.

Раніше у Путіна заявляли, що формат зустрічі з Байденом визначать епідеміологи.

Нагадаємо, у Кремлі розповіли, що обговорюватимуть президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін на зустрічі. Вони говоритимуть про двосторонні відносини РФ і США.

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