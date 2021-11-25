У США запропонували додатково виділити Україні 50 млн доларів на військову допомогу
У США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 млн мільйонів. Вони запропонували поправку до бюджету США на 2022 рік.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
Повідомляється, що сенатори запропонували поправку до військового бюджету США, яка передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з 300 млн до 350 млн доларів.
За інформацією видання, 125 млн з цієї суми підуть на закупівлю озброєнь вражаючої дії для стримування агресії Росії.
Також відомо, що США ведуть переговори з європейськими союзниками про розробку нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вдеруться в Україну.
Крім того, законодавці намагаються внести зміни у формулювання санкцій, щоб включити її в закон про повноваження на національну оборону.
Нагадаємо, що ЄС і НАТО налаштовані діяти рішуче у разі російської агресії в Україні. Про це повідомив Рєзніков, посилаючись на партнерів у Британії та США.