У США запропонували додатково виділити Україні 50 млн доларів на військову допомогу

У США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 млн мільйонів. Вони запропонували поправку до бюджету США на 2022 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Повідомляється, що сенатори запропонували поправку до військового бюджету США, яка передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з 300 млн до 350 млн доларів. За інформацією видання, 125 млн з цієї суми підуть на закупівлю озброєнь вражаючої дії для стримування агресії Росії.