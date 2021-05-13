США предлагают провести заседание СБ ООН по Израилю и Палестине на следующей неделе

США предлагают провести заседание Совета Безопасности ООН по конфликту между Израилем и палестинскими группировками в начале следующей неделе. Это даст возможность оказать влияние на ситуацию дипломатическими средствами.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс- конференции с главой МИД Австралии Марис Пейн.

"Мы открыты для открытой дискуссии в ООН и поддерживаем ее. Я думаю, что это произойдет в начале следующей недели", - ответил Блинкен журналистам, которые попросили его прокомментировать просьбу США отложить проведение открытой встречи Совбеза ООН по Израилю и Палестине до 18 мая.

Госсекретарь также отметил, что задержка с заседанием Совбеза ООН в несколько дней даст "некоторое время для того, чтобы дипломатия оказала определенный эффект".