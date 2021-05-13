США пропонують провести засідання РБ ООН по Ізраїлю і Палестині наступного тижня

США пропонують провести засідання Ради Безпеки ООН щодо конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями на початку наступного тижня. Це дасть можливість вплинути на ситуацію дипломатичними засобами.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з главою МЗС Австралії Маріс Пейн.

"Ми відкриті для відкритої дискусії в ООН і підтримуємо її. Я думаю, що це відбудеться на початку наступного тижня", - відповів Блінкен журналістам, які попросили його прокоментувати прохання США відкласти проведення відкритої зустрічі Радбезу ООН по Ізраїлю і Палестині до 18 травня.

Держсекретар також зазначив, що затримка із засіданням Радбезу ООН в кілька днів дасть "деякий час для того, щоб дипломатія справила певний ефект".