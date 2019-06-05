ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США предлагают награду за информацию о нарушении КНДР санкций

Новости » В мире    05.06.2019 - 08:42
США предлагают награду за информацию о нарушении КНДР санкций
Фото: США и КНДР (коллаж РБК-Украина)

Госдеп больше всего заинтересован в сведениях о незаконных поставках нефтепродуктов и угля

Государственный департамент США предлагает награду до 5 млн долларов за информацию о нарушении Северной Кореей санкционного режима. Об этом говорится на сайте ведомства Rewards for Justice.

Госдеп больше всего заинтересован в сведениях о незаконных поставках нефтепродуктов и угля, работе северокорейских граждан за пределами страны, отправке в страну предметов роскоши, экспорте и реэкспорте вооружений, отмывании денег, нарушениях прав человека и киберпреступлениях по распоряжению руководства КНДР.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео месяц назад заявил, что санкции США против КНДР остаются в силе. Он заявил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет свою позицию "максимального экономического давления" в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что чиновники Белого дома отговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа снять санкции с двух судоходных компаний, обвиненных в нарушении санкционного режима в отношении КНДР.

Кроме того, Министерство финансов США создало внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке 6 подразделений стратегического воздействия, в сферу которых входят вопросы России, КНДР, Ирана и ИГ.

Китай предостерегает граждан от поездок и учебы в США США ужесточили санкции против Кубы
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь