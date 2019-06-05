США пропонують винагороду за інформацію про порушення КНДР санкцій

Фото: США і КНДР (колаж РБК-Україна)

Держдеп найбільше зацікавлений у відомостях про незаконні постачання нафтопродуктів і вугілля

Державний департамент США пропонує нагороду до 5 млн доларів за інформацію про порушення Північною Кореєю санкційного режиму. Про це йдеться на сайті відомства Rewards for Justice.

Держдеп найбільше зацікавлений у відомостях про незаконні постачання нафтопродуктів і вугілля, роботу північнокорейських громадян за межами країни, відправлення в країну предметів розкоші, експорт та реекспорт озброєнь, відмивання грошей, порушення прав людини та кіберзлочини за розпорядженням керівництва КНДР.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео місяць тому заявив, що санкції США проти КНДР залишаються в силі. Він заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа зберігає свою позицію "максимального економічного тиску" щодо Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що чиновники Білого дому відрадили президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зняти санкції з двох судноплавних компаній, звинувачених у порушенні режиму санкції відносно КНДР.

Крім того, Міністерство фінансів США створило всередині Управління по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки 6 підрозділів стратегічного впливу, до сфери яких входять питання Росії, КНДР, Ірану і ІД.