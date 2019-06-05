ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США пропонують винагороду за інформацію про порушення КНДР санкцій

Новини » В світі    05.06.2019 - 08:42
США пропонують винагороду за інформацію про порушення КНДР санкцій
Фото: США і КНДР (колаж РБК-Україна)

Держдеп найбільше зацікавлений у відомостях про незаконні постачання нафтопродуктів і вугілля

Державний департамент США пропонує нагороду до 5 млн доларів за інформацію про порушення Північною Кореєю санкційного режиму. Про це йдеться на сайті відомства Rewards for Justice.

Держдеп найбільше зацікавлений у відомостях про незаконні постачання нафтопродуктів і вугілля, роботу північнокорейських громадян за межами країни, відправлення в країну предметів розкоші, експорт та реекспорт озброєнь, відмивання грошей, порушення прав людини та кіберзлочини за розпорядженням керівництва КНДР.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео місяць тому заявив, що санкції США проти КНДР залишаються в силі. Він заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа зберігає свою позицію "максимального економічного тиску" щодо Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що чиновники Білого дому відрадили президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зняти санкції з двох судноплавних компаній, звинувачених у порушенні режиму санкції відносно КНДР.

Крім того, Міністерство фінансів США створило всередині Управління по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки 6 підрозділів стратегічного впливу, до сфери яких входять питання Росії, КНДР, Ірану і ІД.

Китай застерігає громадян від поїздок та навчання у США США посилили санкції проти Куби
Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся