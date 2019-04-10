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Помпео: санкции США против КНДР остаются в силе

Новости » Политика    10.04.2019 - 09:25
Помпео: санкции США против КНДР остаются в силе
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Администрация Трампа сохраняет свою позицию "максимального экономического давления" в отношении КНДР

Cанкции США против КНДР остаются в силе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, сообщает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет свою позицию "максимального экономического давления" в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что чиновники Белого дома отговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа снять санкции с двух судоходных компаний, обвиненных в нарушении санкционного режима в отношении КНДР.

Кроме того, Министерство финансов США создало внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке 6 подразделений стратегического воздействия, в сферу которых входят вопросы России, КНДР, Ирана и ИГ. 

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея имеет блестящее экономическое будущее, если две страны заключат сделку, но не имеет никакого экономического будущего с ядерным оружием.

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