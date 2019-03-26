В Белом доме отговорили Трампа от отмены санкций - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Президент США объявил о снятии дополнительных санкций против Северной Кореи 22 марта

Чиновники Белого дома отговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа снять санкции с двух судоходных компаний, обвиненных в нарушении санкционного режима в отношении КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Президент США объявил о снятии дополнительных санкций против Северной Кореи 22 марта. Но чиновники изобрели объяснение для твита Трампа, в котором он успел объявить о своем решении.

"Минфином США было объявлено, что дополнительные крупномасштабные санкции будут добавлены к существующим санкциям по Северной Корее. Я распорядился отозвать эти дополнительные санкции!" - написал Дональд Трамп в Twitter, отметив, что ограничительные меры были введены Министерством финансов ранее в тот же день. Однако в пятницу Минфин никакие дополнительные санкции против КНДР не вводил.

А вот в четверг, 21 марта, ведомство включило в санкционный список, связанный с КНДР, две китайские судоходные компании - Dalian Haibo и Liaoning Danxing. В Вашингтоне пришли к заключению, что суда этих компаний участвовали в схемах перегрузки нефти, предназначенной КНДР, способом с корабля на корабль в открытом море. Поставки угля и нефти Пхеньяну при этом ограничены квотами в соответствии с санкциями Совбеза ООН.



Таким образом, на тот момент, когда Трамп опубликовал свой твит, было неясно, о каких санкциях Министерства финансов идет речь, а официальные представители администрации президента на протяжении нескольких часов воздерживались от пояснений.



Позднее, однако, Белый дом сообщил, что Трамп не отменял санкции, которые были введены Минфином 21 марта, а не дал вступить в силу новым масштабным санкциям, которые готовились 22 марта.



По словам двух собеседников Bloomberg, знакомых с этим вопросом, в то время Минфин США не готовил никаких дополнительных санкций в отношении Северной Кореи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минфин США внесло российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении КНДР. Как сообщалось, эти судна помогали Северной Корее изьбегать санкций США.

Кроме того, Министерство финансов США создал внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке 6 подразделений стратегического воздействия, в сферу которых входят вопросы России, КНДР, Ирана и ИГ.