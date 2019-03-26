ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Белом доме отговорили Трампа от отмены санкций - Bloomberg

Новости » Политика    26.03.2019 - 19:49
В Белом доме отговорили Трампа от отмены санкций - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Президент США объявил о снятии дополнительных санкций против Северной Кореи 22 марта

Чиновники Белого дома отговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа снять санкции с двух судоходных компаний, обвиненных в нарушении санкционного режима в отношении КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Президент США объявил о снятии дополнительных санкций против Северной Кореи 22 марта. Но чиновники изобрели объяснение для твита Трампа, в котором он успел объявить о своем решении.

"Минфином США было объявлено, что дополнительные крупномасштабные санкции будут добавлены к существующим санкциям по Северной Корее. Я распорядился отозвать эти дополнительные санкции!" - написал Дональд Трамп в Twitter, отметив, что ограничительные меры были введены Министерством финансов ранее в тот же день. Однако в пятницу Минфин никакие дополнительные санкции против КНДР не вводил.

А вот в четверг, 21 марта, ведомство включило в санкционный список, связанный с КНДР, две китайские судоходные компании - Dalian Haibo и Liaoning Danxing. В Вашингтоне пришли к заключению, что суда этих компаний участвовали в схемах перегрузки нефти, предназначенной КНДР, способом с корабля на корабль в открытом море. Поставки угля и нефти Пхеньяну при этом ограничены квотами в соответствии с санкциями Совбеза ООН.

Таким образом, на тот момент, когда Трамп опубликовал свой твит, было неясно, о каких санкциях Министерства финансов идет речь, а официальные представители администрации президента на протяжении нескольких часов воздерживались от пояснений.

Позднее, однако, Белый дом сообщил, что Трамп не отменял санкции, которые были введены Минфином 21 марта, а не дал вступить в силу новым масштабным санкциям, которые готовились 22 марта.

По словам двух собеседников Bloomberg, знакомых с этим вопросом, в то время Минфин США не готовил никаких дополнительных санкций в отношении Северной Кореи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минфин США внесло российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении КНДР. Как сообщалось, эти судна помогали Северной Корее изьбегать санкций США. 

Кроме того, Министерство финансов США создал внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке 6 подразделений стратегического воздействия, в сферу которых входят вопросы России, КНДР, Ирана и ИГ. 

США ввели новые санкции против Ирана Страны Персидского залива осуждают решение Трампа по Голанским высотам
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины политикаДональд ТрампСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь