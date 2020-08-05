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США предлагают 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы, - Помпео

Вашингтон, Среда 05 августа 2020 23:22
США предлагают 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы, - Помпео
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Госдепартамент разработал специальную программу

США предлагают награду в размере 10 млн долларов за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга в среду.

Он отметил, что Госдепартамент разработал специальную программу, согласно которой предусмотрены выплаты за информацию о вмешательстве в избирательный процесс.

"Программа Госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США", - сказал Помпео.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что получил информационную сводку, что РФ продолжает пытаться вмешаться в предстоящие выборы главы государства в США.

РБК-Украина писало, что в нацразведке США заявили, что могут опубликовать 53 стенограммы, свидетельствующие о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

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