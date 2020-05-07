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В США заявили о вмешательстве России в выборы президента: опубликуют доказательства

Новости » Политика     07.05.2020 - 08:24
В США заявили о вмешательстве России в выборы президента: опубликуют доказательства
Иллюстративное фото (twitter.com/ATR__Official)

Белый дом согласился опубликовать стенограммы

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл заявил, что 53 стенограммы, свидетельствующие о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, могут быть преданы гласности. Об этом сообщает New York Post.

Отметим, Белый дом выступал против публикации материалов из опасений, что в них могут быть государственные секреты, однако представитель Комитета по разведке подтвердил, что это решение было принято.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает о попытках РФ вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократа Адама Шиффа в том, что он умышленно разгласил секретную информацию о попытке России вмешаться в президентские выборы в США.

Ранее The Washington Post сообщил, что Российская Федерация собирается поддержать на выборах президента Соединенных Штатов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерс, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году.

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