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Россияне снова пытаются вмешаться в американские выборы, - Байден

Вашингтон, Суббота 18 июля 2020 08:27
Россияне снова пытаются вмешаться в американские выборы, - Байден
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, за это придется заплатить "реальную цену"

Кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден заявил, что получил информационную сводку, что РФ продолжает пытаться вмешаться в предстоящие выборы главы государства в США. Также это пытается сделать Китай.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, россияне пытаются делегитимизировать американский избирательный процесс.

"Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получаю информацию . Русские по-прежнему пытаются делегитимизировать наш избирательный процесс. Факт", - заявил Байден.

Он предупредил, что если РФ продолжит вмешиваться, будет "реальная цена, которую придется заплатить", если он победит на запланированных на 3 ноября выборах президента США.

Также Байден добавил, что со стороны Китая также осуществляется вмешательство "предназначенное для того, чтобы мы потеряли уверенность в результатах" выборов.

Напомним, ранее США ввели новые санкции против России.

Ранее экс-глава ЦРУ заявил, что Россия повлияла на избирателей на президентских выборах в США в 2016 году.

Также РБК-Украина писало, что российские хакеры пытаются выкрасть данные о вакцинах от коронавируса.

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