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США пропонують 10 млн доларів за інформацію про втручання у вибори, - Помпео

Вашингтон, Середа 05 серпня 2020 23:22
США пропонують 10 млн доларів за інформацію про втручання у вибори, - Помпео
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Держдепартамент розробив спеціальну програму

США пропонують винагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію про осіб, які втручаються в американські вибори. Вибори президента США заплановані на 3 листопада.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час брифінгу в середу.

Він зазначив, що Держдепартамент розробив спеціальну програму, згідно з якою передбачені виплати за інформацію про втручання у виборчий процес.

"Програма Держдепартаменту "Нагорода за справедливість" пропонує нагороду до 10 млн доларів за ідентифікацію або виявлення будь-якої особи, яка, діючи за розпорядженням або під контролем іноземних урядів, втручається у вибори в США", - сказав Помпео.

Раніше кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що отримав інформаційну зведення, що РФ продовжує намагатися втрутитися в майбутні вибори глави держави в США.

РБК-Україна писало, що в Нацрозвідці США заявили, що можуть опублікувати 53 стенограми, які свідчать про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

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