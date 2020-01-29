США предлагают сделать столицу Палестины внутри Иерусалима

Новый мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предусматривает создание столицы Палестины в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что согласно "сделке века" Трампа предлагается создание столицы Палестины на территории города Абу-Дис, который территориально находится в Восточном Иерусалиме.

"Суверенная столица Государства Палестина должна находиться в части Восточного Иерусалима, расположенной во всех районах к востоку и северу от существующего барьера безопасности, включая Кафр-Акаб, восточную часть Шуафата и Абу-Дис, и могла бы быть названа Аль-Кудс или другое название, определенное Государством Палестина", - говорится в документе.

Напомним, 28 января был официально представлен мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Согласно документу США предлагает создание двух суверенных государств Израиля и Палестины.

В Израиле одобрили мирный план Трампа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, он предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

При этом президент Палестины Махмуд Аббас отверг "сделку века", назвав ее заговором против палестинского народа. Также Аббас отметил, что Палестина готова к переговорам с Израилем при участии международных партнеров.