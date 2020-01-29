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"Сделка века" вызвала протесты в Иерусалиме и забастовки в Секторе Газа

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 00:13
"Сделка века" вызвала протесты в Иерусалиме и забастовки в Секторе Газа
Иллюстративное фото (twitter/jpost.com)

Полиция задержала в Иерусалиме нескольких демонстрантов

В Иерусалиме после оглашения так называемой сделки века, предложенной президентом США Дональдом Трампом по ближневосточному урегулированию, начались демонстрации. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что на улицы города вышли по меньшей мере 200 демонстрантов, протестующих из-за мирного плана Трампа. Полиция в Иерусалиме заявила, что демонстрация незаконная.

"Полиция арестовала двух подозреваемых на месте происшествия за то, что они нарушали общественный порядок", - сообщает израильское издание.

В то же время, как передает арабский новостной рерурс "Аль-Макдизи" в Twitter, исламские силы в Секторе Газа призвали к всеобъемлющей забастовке всех объектов жизнеобеспечения в Газе, за исключением учреждений здравоохранения. Забастовки должны начаться в среду, 29 января. Исламские силы призывают демонстрантов поднять в среду черные флаги.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп презентовал "сделку века" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сделке, президент США предлагает признать Палестину и Израиль двумя отдельными государствами. Также Иерусалим, согласно сделке, признается столицей Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США "сделки века". По его словам, мирный план Трампа предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Палестина отвергла "сделку века" Трампа Белый дом опубликовал американский план ближневосточного урегулирования
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