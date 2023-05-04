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США працюють над збільшенням засобів ППО в Україні, - Білий дім

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки приділяють велику уваги забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

У Білому домі зазначили, що завдяки переданим системам ППО від США та західних партнерів було збито більшість крилатих ракет, які Росія запустила по Україна впродовж останніх 48-72 годин.

"Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні", - зазначив Кірбі.

Зазначається, що США забезпечили Збройні сили України майже всім необхідним для проведення контрнаступу, зокрема бронетехнікою, артилерією, системами ППО, боєприпасами і т.д..

"Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми все завершили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів", - розповів Кірбі.

Білий дім повідомив, що президент України Володимир Зеленський та Джо Байден регулярно проводять переговори.

Нагадаємо, 4 травня, над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник Сполучених Штатів Америки.

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