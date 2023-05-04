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США работают над увеличением средств ПВО в Украине, - Белый дом

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки уделяют огромное внимание обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В Белом доме отметили, что благодаря переданным системам ПВО от США и западных партнеров было сбито большинство крылатых ракет, которые Россия запустила по Украине на протяжении последних 48-72 часов.

"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне", – отметил Кирби.

Отмечается, что США обеспечили Вооруженные силы Украины почти всем необходимым для проведения контрнаступления, в частности, бронетехникой, артиллерией, системами ПВО, боеприпасами и т.д.

"Мы сделали все возможное. Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов", – рассказал Кирби.

Белый дом сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и Джо Байден регулярно проводят переговоры.

Напомним, 4 мая над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник Соединенных Штатов Америки.

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