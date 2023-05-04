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США направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря

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Четвер 04 травня 2023 22:57
США направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря Ілюстративне фото: США направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря (flickr by Aivy26)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 4 травня, над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник Сполучених Штатів Америки Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

Виходячи з траєкторії польоту американського БПЛА, він уже кілька годин патрулює повітряний простір над акваторією Чорного моря.

США направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря Фото: політ американського безпілотника над Чорним морем (натисніть, щоб збільшити)

При цьому дрон не підлітає на близьку відстань до тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі збили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Після цього американці почали запускати свої безпілотники на далекій відстані від Криму.

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