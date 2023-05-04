США направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря
Сьогодні, 4 травня, над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник Сполучених Штатів Америки Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.
Виходячи з траєкторії польоту американського БПЛА, він уже кілька годин патрулює повітряний простір над акваторією Чорного моря.
Фото: політ американського безпілотника над Чорним морем (натисніть, щоб збільшити)
При цьому дрон не підлітає на близьку відстань до тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі збили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.
Після цього американці почали запускати свої безпілотники на далекій відстані від Криму.
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