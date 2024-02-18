США працюють над планом відповіді на "загрозу нацбезпеці" від РФ, - конгресмен

США працюють над планом відповіді на "загрозу нацбезпеці" через розробку Росією зброї проти супутників.

Про це сказав голова комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Ми зустрілися з Джейком Салліваном (радником президента США з нацбезпеки - ред.), і він почав розробляти план, який, я сподіваюся, стане відповіддю на це (загрозу національній безпеці США - ред.)", - сказав Тернер в ефірі NBC News.

За словами Тернера, ця загроза є дуже серйозною, але він не зміг ані підтвердити, ані заперечити, що вона пов'язана з намірами РФ вивести в космос ядерну зброю, про що раніше повідомляли американські ЗМІ.

"Загроза дуже серйозна. Я радий, що адміністрація (президента США - ред.) починає вживати заходи", - зазначив він.

Загроза нацбезпеці США

Нагадаємо, цього тижня у комітеті з розвідки Палати представників США заявили про існування серйозної загрози "національній безпеці" США, але жодних деталей не розкрили. Пізніше цю інформацію підтвердив радник президента США Джейк Салліван.

Телеканал ABC News з посиланням на власні джерела писав, що ця "загроза нацбезпеці" може бути пов'язана з планами Росії вивести в космос ядерну зброю для її використання проти супутників.

Пізніше телеканал CNN дізнався деталі розробки Росією ядерної космічної зброї та розповів, чим це загрожує.

Водночас президент США Джо Байден заспокоїв американців, що сьогодні ядерної загрози для США немає.

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