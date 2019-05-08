США не позволят Китаю грабить себя в торговле, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай больше не будет грабить Штаты в торговле. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

В частности, Трамп отметил, что в Вашингтон для заключения торгового соглашения едет вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.

"Китай только что сообщил нам, что они (вице-премьер) сейчас направляются в США для заключения сделки. Посмотрим, но я очень доволен ежегодными пошлинами на сумму в более чем 100 млрд долларов, пополняющими казну США... отлично для США, не хорошо для Китая!" – подчеркнул глава США.

Так, по мнению Трампа, Китайская народная республика решила отступить от договоренностей и попытаться пересмотреть торговое соглашение в связи с "искренней надеждой", что сможет "договориться с Джо Байденом или одним из очень слабых демократов". Тем самым, заявил президент США, Пекин "продолжит грабить Соединенные Штаты в предстоящие годы".

"Этого не произойдет!" - заверил американский лидер.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что напряженность в торговой войне между КНР и США является угрозой всей мировой экономике.

Как писало РБК-Украина ранее, глава США Дональд Трамп заявил о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Американский лидер подчеркнул, что уже в эту пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

После этого заявления стало известно, что замглавы Госсовета КНР Лю Хэ сократит свой визит в США. Подчеркивается, что возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения.