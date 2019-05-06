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Вице-премьер Китая сократил визит в США после заявления Трампа о пошлинах

Новости » Политика    06.05.2019 - 09:39
Вице-премьер Китая сократил визит в США после заявления Трампа о пошлинах
Фото: Лю Хэ (russian news cn)

Возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин на китайские товары, однако продлит пребывание в США только на один день. Об этом сообщает South China Morning Post.

Также The Washington Post пишет, что теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.

Напомним, президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 мая, решил усилить давление на Китай для заключения торговой сделки и объявил, что он намерен повысить тарифы на китайские товары. После этого сообщалось, что Китай рассматривает возможность отмены очередного раунда торгово-экономических консультаций с США, запланированного на этой неделе в Вашингтоне, из-за угрозы Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию.

Отметим, Трамп сообщил, что тарифы должны увеличиться до 25% в пятницу, 10 мая, а также добавил что с новыми тарифами столкнуться еще больше товаров.

 

Китай может отменить торговые консультации в Вашингтоне из-за угроз Трампа Трамп заявил о повышении тарифов на китайские товары
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