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США поздравили Беларусь с Днем независимости: напомнили о 1200 политзаключенных

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Госдепартамент США поздравил Беларусь с Днем независимости. В послании белорусскому народу госсекретарь Энтони Блинкен напомнил о 1200 политзаключенных, которые стали жертвами режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"В День независимости белорусы по-прежнему не могут определять будущее своей страны или выражать свои взгляды, не опасаясь жестоких репрессий. Второй год подряд много белорусских семей будут отмечать этот День Независимости в разлуке со своими близкими, поскольку более 1200 политзаключенных томятся в тюрьмах за попытки воспользоваться свободами, которые этот день должен символизировать", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заблаговременно.

Тем временем, по оценке украинской разведки, на сегодня нет прямой угрозы наступления белорусской армии.

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