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США привітали Білорусь з Днем незалежності: нагадали про 1200 політв'язнів

Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Держдепартамент США привітав Білорусь з Днем незалежності. У посланні білоруському народу держсекретар Ентоні Блінкен нагадав про 1200 політв'язнів, які стали жертвами режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"У День незалежності білоруси як і раніше не можуть визначати майбутнє своєї країни або висловлювати свої погляди, не побоюючись жорстоких репресій. Другий рік поспіль багато білоруських сімей відзначатимуть цей День Незалежності в розлуці зі своїми близькими, оскільки понад 1200 політв'язнів нудяться у в'язницях за спроби скористатися свободами, які цей день повинен символізувати", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше в офісі президента України заявили, що готові до можливого нападу Білорусі і попередять про нього завчасно.

Тим часом, за оцінкою української розвідки, на сьогодні немає прямої загрози наступу білоруської армії.

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