ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США поздравили Беларусь с Днем независимости: напомнили о 1200 политзаключенных

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 04 июля 2022 01:08
США поздравили Беларусь с Днем независимости: напомнили о 1200 политзаключенных Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Госдепартамент США поздравил Беларусь с Днем независимости. В послании белорусскому народу госсекретарь Энтони Блинкен напомнил о 1200 политзаключенных, которые стали жертвами режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"В День независимости белорусы по-прежнему не могут определять будущее своей страны или выражать свои взгляды, не опасаясь жестоких репрессий. Второй год подряд много белорусских семей будут отмечать этот День Независимости в разлуке со своими близкими, поскольку более 1200 политзаключенных томятся в тюрьмах за попытки воспользоваться свободами, которые этот день должен символизировать", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заблаговременно.

Тем временем, по оценке украинской разведки, на сегодня нет прямой угрозы наступления белорусской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Соединенные Штаты Америки
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта