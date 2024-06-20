США поза чергою передадуть Україні ракети для ППО, перші поставки будуть влітку, - Кірбі

Що передувало

Як розповідало Financial Times, Вашингтон може призупинити відкриті замовлення від інших країн на системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, а також ракети до них для того, щоб передати їх Україні.

Наразі до переліку європейських країн, які замовляли системи Patriot входять:

Польща;

Румунія;

Німеччина;

Іспанія.

Зокрема коаліція країн НАТО ще в січні розміщувала замовлення на 1000 ракет для вищезгаданих зенітних ракетних комплексів (ЗРК).

США змінюють пріоритет

За словами Маєр, Кірбі заявив про "важке, але необхідне рішення" щодо переорієнтування найближчим часом запланованих поставок закордонних військових товарів на користь України.

Кореспондент Politico Лара Селігман додає, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США говорив про ракети Patriot і NASAMS. Ба більше, очікується, що перші поставки почнуться вже цього літа.

Посилення ППО України

Протягом останніх місяців Російська Федерація посилила масовані обстріли проти України. Неодноразово під удар потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що, своєю чергою, призвело до повернення графіків відключенням.

Зокрема ворог також посилив обстріли прифронтових населених пунктів. У зв'язку з цим, питання посилення протиповітряної оборони України стало ще гострішим.

Як відзначав нещодавно голова Білого дому Джо Байден, наразі п'ять союзників України заявили про готовність передати Києву системи протиповітряної оборони Patriot.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні пріоритету в забезпеченні протиповітряної оборони, "яка нам критично необхідна для перемоги над атаками Росії".

"Ці додаткові засоби протиповітряної оборони захищатимуть українські міста та мирних жителів. Я дякую президенту Байдену за суттєву підтримку, яку ми обговорювали під час нашої нещодавньої зустрічі в Італії. Партнерство між Україною та США є міцним і непохитним. Разом ми захищаємо життя від терору та агресії", - наголосив він.