П'ять країн готові передати Україні системи Patriot, - Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми маємо підтримку п'яти країн щодо надання систем Patriot. Також ми даємо знати країнам, які чекають від нас постачання Patriot в майбутньому, що їм доведеться почекати. Ми все будемо передавати зараз Україні", - сказав Байден.

Своєю чергою Зеленський нагадав, що Україна нагально потребує сім таких систем ППО.

"Ми нагально потребуємо сім систем Patriot. Ми обговорювали можливість отримати п'ять з них, це правда. І ми працюємо над цим. Це не означає, що вони будуть у нас завтра, але ми бачимо у найближчому майбутньому хороші результати для України", - зазначив український президент.