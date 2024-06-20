RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО, первые поставки будут летом, - Кирби

Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) приняли решение об изменении приоритетов ближайших продаж ракет Patriot и NASAMS другим странам в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которого цитирует журналист Келли Мейер в Twitter-аккаунте.

Что предшествовало

Как рассказывало Financial Times, Вашингтон может приостановить открытые заказы от других стран на системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также ракеты для них, чтобы передать их Украине.

В настоящее время в список европейских стран, которые заказывали системы Patriot, входят:

  • Польша;
  • Румыния;
  • Германия;
  • Испания.

В частности, коалиция стран НАТО еще в январе размещала заказы на 1000 ракет для вышеупомянутых зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

США сменяют приоритет

По словам Майер, Кирби заявил о "трудном, но необходимом решении" по переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.  

Корреспондент Politico Лара Селигман добавляет, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США говорил о ракетах Patriot и NASAMS. Более того, ожидается, что первые поставки начнутся уже этим летом.

Усиление ПВО Украины

В течение последних месяцев Российская Федерация усилила массированные обстрелы против Украины. Неоднократно под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры, что, в свою очередь, привело к возвращению графиков отключений.

В частности враг также усилил обстрелы прифронтовых населенных пунктов. В связи с этим, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал еще более острым. 

Как отмечал недавно глава Белого дома Джо Байден, в настоящее время пять союзников Украины заявили о готовности передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелый домПВОКирбиВойна в Украине