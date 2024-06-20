США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО, первые поставки будут летом, - Кирби

Что предшествовало

Как рассказывало Financial Times, Вашингтон может приостановить открытые заказы от других стран на системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также ракеты для них, чтобы передать их Украине.

В настоящее время в список европейских стран, которые заказывали системы Patriot, входят:

Польша;

Румыния;

Германия;

Испания.

В частности, коалиция стран НАТО еще в январе размещала заказы на 1000 ракет для вышеупомянутых зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

США сменяют приоритет

По словам Майер, Кирби заявил о "трудном, но необходимом решении" по переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.

Корреспондент Politico Лара Селигман добавляет, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США говорил о ракетах Patriot и NASAMS. Более того, ожидается, что первые поставки начнутся уже этим летом.

Усиление ПВО Украины

В течение последних месяцев Российская Федерация усилила массированные обстрелы против Украины. Неоднократно под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры, что, в свою очередь, привело к возвращению графиков отключений.

В частности враг также усилил обстрелы прифронтовых населенных пунктов. В связи с этим, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал еще более острым.

Как отмечал недавно глава Белого дома Джо Байден, в настоящее время пять союзников Украины заявили о готовности передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.