У США розбили вигадки Росії про "загрозу" для Калінінграду

За словами американського дипломата, російській стороні було чітко доведено оборонний характер Альянсу, попри листи з погрозами, які Москва надсилала на адресу блоку.

Він наголосив, що нинішня агресивна поведінка Кремля зумовлена відсутністю успіхів на полі бою в Україні, через що РФ намагається виплеснути свою агресію назовні.

"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, але водночас ми не націлені на наступальні дії. Ми не прагнемо атакувати Росію чи якимось чином ставити під загрозу її інтереси", - зазначив Вітакер.

Представник США підкреслив, що Північноатлантичний альянс продовжуватиме активну роботу, щоб зміцнювати оборонні спроможності та бути ще краще підготовленим до захисту своїх членів у майбутньому.