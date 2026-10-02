У США розбили вигадки Росії про "загрозу" для Калінінграду

НАТО є виключно оборонним альянсом і не прагне атакувати Росію чи загрожувати її інтересам. Водночас союзники готові захищати кожен дюйм своєї території від можливої агресії.
Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNBC.
За словами американського дипломата, російській стороні було чітко доведено оборонний характер Альянсу, попри листи з погрозами, які Москва надсилала на адресу блоку.
Він наголосив, що нинішня агресивна поведінка Кремля зумовлена відсутністю успіхів на полі бою в Україні, через що РФ намагається виплеснути свою агресію назовні.
"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, але водночас ми не націлені на наступальні дії. Ми не прагнемо атакувати Росію чи якимось чином ставити під загрозу її інтереси", - зазначив Вітакер.
Представник США підкреслив, що Північноатлантичний альянс продовжуватиме активну роботу, щоб зміцнювати оборонні спроможності та бути ще краще підготовленим до захисту своїх членів у майбутньому.
Нагадаємо, напередодні посольство РФ в Ірландії повідомило, що Москва готова використати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю, якщо країни Альянсу намагатимуться заблокувати регіон.
Пізніше російський диктатор Володимир Путін висловився щодо дипломатичних сигналів у бік НАТО та заявив, що листи до Альянсу нібито не є залякуванням, а лише відповіддю на спроби залякати Росію.
Водночас він пригрозив задіяти всі види озброєння у разі прямого нападу на Калінінградську область.
З аналогічною заявою виступив і речник Кремля Дмитро Пєсков, який підтвердив, що Росія допускає застосування ядерного арсеналу через нібито "загрозу блокади" Калінінграда.