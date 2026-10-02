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В США разбили выдумки России об "угрозе" для Калининграда

20:50 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер (Getty Images)

НАТО является исключительно оборонным альянсом и не стремится атаковать Россию или угрожать ее интересам. В то же время, союзники готовы защищать каждый дюйм своей территории от возможной агрессии.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNBC.

По словам американского дипломата, российской стороне был четко доказан оборонительный характер Альянса, несмотря на письма с угрозами, которые Москва направляла в адрес блока.

Он подчеркнул, что нынешнее агрессивное поведение Кремля обусловлено отсутствием успехов на поле боя в Украине, из-за чего РФ пытается выплеснуть свою агрессию извне.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, но в то же время мы не нацелены на наступательные действия. Мы не стремимся атаковать Россию или каким-либо образом ставить под угрозу ее интересы", - отметил Витакер.

Представитель США подчеркнул, что Североатлантический альянс будет продолжать активную работу, чтобы укреплять оборонные возможности и быть еще лучше подготовлены к защите своих членов в будущем.

Напомним, накануне посольство РФ в Ирландии сообщило, что Москва готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если страны Альянса будут пытаться заблокировать регион.

Позже российский диктатор Владимир Путин высказался по поводу дипломатических сигналов в сторону НАТО и заявил, что письма в Альянс якобы не запугивание, а лишь ответ на попытки запугать Россию.

В то же время, он пригрозил задействовать все виды вооружения в случае прямого нападения на Калининградскую область.

С аналогичным заявлением выступил и спикер Кремля Дмитрий Песков, подтвердивший, что Россия допускает применение ядерного арсенала из-за якобы "угрозы блокады" Калининграда.

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