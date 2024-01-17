США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації

"Протягом останніх місяців єменські бойовики-хусити здійснили безпрецедентні напади на військові сили Сполучених Штатів та міжнародні морські судна, що працюють у Червоному морі та Аденській затоці. Ці напади підпадають під хрестоматійне визначення тероризму", - сказано в заяві.

За словами Саллівана, таким чином хусити поставили під загрозу американський персонал, цивільних моряків та їх партнерів. Також напади несуть загрозу світовій торгівлі та свободі судноплавства.

"Сьогодні, у відповідь на ці постійні загрози і напади, Сполучені Штати оголосили про внесення "Ансаралли", також відомої як "Хусити", до списку особливо визначених світових терористів. Це рішення є важливим інструментом, що перешкоджає фінансуванню тероризму для хуситів, ще більше обмежує їхній доступ до фінансових ринків і примушує їх нести відповідальність за свої дії. Якщо хусити припинять свої напади в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переглянуть це рішення", - повідомив Білий дім.

Зауважимо, що рішення набуде чинності через 30 днів після оголошення. Це дозволить США забезпечити гуманітарні винятки для того, щоб дії були спрямовані проти хуситів, а не проти народу Ємену.

Виключення хуситів із терористичного списку

У лютому 2021 року США ухвалили рішення про виключення руху "Ансар Аллах", представників якого називають хуситами, зі списку терористичних організацій.

Тоді своє рішення Штати пояснили тим, що воно пов'язане з гуманітарними питаннями. Зокрема, щоб мешканці Ємену мали доступ до товарів першої необхідності.

Удари по базах хуситів у Ємені

Нагадаємо, єменські хусити з листопада минулого року періодично атакують торгові судна у Червоному морі за допомогою ударних безпілотників, а також балістичних та крилатих ракет. Перші напади сталися після початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

У відповідь на обстріл США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи. Незважаючи на це, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену. Так, 15 січня, вони завдали удару по американському судну.

США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по їхнім військовим об'єктам повторюватимуться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.