США вернули хуситам статус международной террористической организации

"В последние месяцы йеменские боевики-хуситы совершили беспрецедентные нападения на военные силы Соединенных Штатов и международные морские суда, работающие в Красном море и Аденском заливе. Эти нападения подпадают под хрестоматийное определение терроризма", - сказано в заявлении.

По словам Салливана, таким образом, хуситы поставили под угрозу американский персонал, гражданских моряков и их партнеров. Также нападения несут угрозу мировой торговле и свободе судоходства.

"Сегодня, в ответ на эти постоянные угрозы и нападения, Соединенные Штаты объявили о внесении "Ансараллы", также известной как "Хуситы", в список особо определенных мировых террористов. Это решение является важным инструментом, препятствующим финансированию терроризма для хуситов, еще больше" ограничивает их доступ к финансовым рынкам и вынуждает их нести ответственность за свои действия.

Заметим, что решение вступит в силу через 30 дней после объявления. Это позволит США обеспечить гуманитарные исключения для того, чтобы действия были направлены против хуситов, а не против народа Йемена.

Исключение хуситов из террористического списка

В феврале 2021 года США приняли решение об исключении движения Ансар Аллах, представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций.

Тогда свое решение Штаты объяснили тем, что оно связано с гуманитарными вопросами. В частности, чтобы жители Йемена имели доступ к товарам первой необходимости.

Удары по базам хуситов в Йемене

Напомним, йеменские хуситы с ноября прошлого года периодически атакуют торговые суда в Красном море с помощью ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны Израиля против ХАМАСа.

В ответ на обстрел США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, связанным с хуситами. По всей стране раздавались взрывы. Несмотря на это, хуситы продолжили избивать по судам у побережья Йемена. Так, 15 января, они нанесли удар по американскому судну.

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по их военным объектам будут повторяться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.